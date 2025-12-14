Milano degrado olimpico vicino alla stazione Tibaldi Bocconi
Lungo i binari della stazione Tibaldi Bocconi, nella zona sud di Milano, si respira un'aria di abbandono e degrado. Un'area spesso trascurata, che si trova al centro di un contesto di crescente attenzione per i lavori olimpici, ma che mostra ancora evidenti segni di incuria e degrado. Un viaggio nella
Viene accolto così, con un lancio di pietre, il nostro viaggio nella terra di nessuno a ridosso della stazione ferroviaria Tibaldi Bocconi in zona sud a Milano. Uno scalo inaugurato appena tre anni fa, a 200 metri dall'università e dal Villaggio olimpico, ma che sembra distante anni luce dal nuovo quartiere tutto cantieri e moderni grattacieli. Tgcom24.mediaset.it
Barriera di Milano, il progetto prevede un intervento da almeno 300 mila euro per risolvere le gravi infiltrazioni e il degrado strutturale dell’edificio - facebook.com facebook
Ed ecco la scemenza di Cazzullo: il problema di Milano non è lo spaccio, la microcriminalità o il degrado. No, il problema sono i miliardari che portano il “fetore d’urina”. Ma seriamente? Milano ha dei problemi, ovviamente, ma si chiamano sicurezza e città blo x.com
Torino, spaccio all'ex Moi olimpico