Milano degrado olimpico vicino alla stazione Tibaldi Bocconi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo i binari della stazione Tibaldi Bocconi, nella zona sud di Milano, si respira un'aria di abbandono e degrado. Un'area spesso trascurata, che si trova al centro di un contesto di crescente attenzione per i lavori olimpici, ma che mostra ancora evidenti segni di incuria e degrado. Un viaggio nella

milano degrado olimpico vicino alla stazione tibaldi bocconi

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, degrado olimpico vicino alla stazione Tibaldi Bocconi

Viene accolto così, con un lancio di pietre, il nostro viaggio nella terra di nessuno a ridosso della stazione ferroviaria Tibaldi Bocconi in zona sud a Milano. Uno scalo inaugurato appena tre anni fa, a 200 metri dall'università e dal Villaggio olimpico, ma che sembra distante anni luce dal nuovo quartiere tutto cantieri e moderni grattacieli. Tgcom24.mediaset.it

Torino, spaccio all'ex Moi olimpico

Video Torino, spaccio all'ex Moi olimpico