Milan un pranzo con vista futuro | Supercoppa? Prima i tre punti

Il Milan si prepara a affrontare una sfida importante, concentrandosi sui tre punti necessari per mantenere la vetta della classifica. La Supercoppa, seppur desiderata, passa in secondo piano rispetto agli obiettivi di prestigio e continuità in campionato, fondamentali per rilanciare le ambizioni di stagione.

La Supercoppa può aspettare. C’è una vetta da tenersi stretta. Quanto meno, per tornare a giocare tutt’altre coppe. È la logica di Massimiliano Allegri. E non fa una piega. A Riad e alla semifinale di giovedì contro il Napoli (ore 20 italiane) ci si penserà. In primis oggi, alle 12.30 a San Siro, c’è il Sassuolo. In campo, il miglior Milan possibile "e poi vedremo i vivi, i morti e i feriti. Ma molto meglio partire per l’Arabia con tre punti". Allegri non ne raccolse nessuno quasi dodici anni fa al Mapei, per un 4-3 che fece rima con fine del primo ciclo rossonero. Ora ritrova i suoi ex colori con dodici titoli in più, conquistati nelle due ere bianconere. Sport.quotidiano.net

