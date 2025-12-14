Milan tra gioie e preoccupazioni | la giornata di Bartesaghi Gabbia e le piste di mercato
Il Milan di Allegri affronta una giornata intensa tra aggiornamenti su infortuni, andamento in Serie A e possibili movimenti di mercato. Bartesaghi e Gabbia sono al centro delle attenzioni, mentre i tifosi seguono con interesse le ultime novità che potrebbero influenzare il cammino della squadra nelle prossime settimane.
