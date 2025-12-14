Milan tegola Gabbia | il centrale rossonero esce zoppicando da San Siro il video
Durante la partita tra Milan e Sassuolo, Matteo Gabbia ha lasciato il campo zoppicando, suscitando preoccupazioni per il suo stato di salute. L'infortunio del centrale rossonero rappresenta un’altra tegola per il team milanese, già impegnato in una stagione complessa. Di seguito, il video che mostra l’uscita zoppicante di Gabbia da San Siro.
Quest'oggi, nel match contro il Sassuolo, per il Milan è arrivata un'altra bruttissima notizia: infortunato Matteo Gabbia, il video del calciatore che esce zoppicando da San Siro. Pianetamilan.it
Milan, guai in difesa: con il Sassuolo si ferma Gabbia per un problema al ginocchio - Brutte notizie in casa Milan: Matteo Gabbia è stato costretto a lasciare il campo all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Sassuolo a causa di un infortunio. msn.com
Milan, come sta Gabbia: previsti per domani gli esami, cosa filtra sulle sue condizioni - Le condizioni del centrale rossonero numero 46, dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro il Sassuolo. msn.com
Como, tegola Morata: il calciatore potrebbe saltare il Milan, la situazione #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Leao e una tegola che può rovinare il Milan e Allegri in vista della Supercoppa Secondo La Gazzetta dello Sport, le speranze sono davvero minime ? #ACMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook