MILAN-SASSUOLO | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

Al termine della sfida tra Milan e Sassuolo, ecco le pagelle dei protagonisti rossoneri, evidenziando i migliori e peggiori in campo. Analizziamo le prestazioni dei giocatori milanisti nella partita della 15^ giornata di Serie A 2025-2026. Un'istantanea delle prestazioni di un incontro che ha visto i rossoneri impegnati in una sfida importante.

È finita Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i neroverdi di Fabio Grosso. Pianetamilan.it

Pagelle Milan Sassuolo, TOP e FLOP del match - E’ cuore e anima dei bianconeri: Spalletti non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione McKennie Juve, il texano è insostituibile! calcionews24.com