Milan Sassuolo Tare nel pre gara | Siamo partiti con un gruppo fantastico Maignan? Un ragazzo straordinario un leader gli piace stare al Milan

A pochi minuti dall'inizio di Milan-Sassuolo, valida per la 15ª giornata di Serie A, il ds rossonero Igli Tare ha commentato la situazione del team e il ruolo di Maignan, definendolo un leader e un ragazzo straordinario. Tare ha inoltre sottolineato l'ottimo stato di partenza del gruppo.

Milan Sassuolo, il ds rossonero Igli Tare ha parlato nel pre gara della sfida di Serie A: «Maignan? Gli piace stare al Milan» A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 202526, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’ex dirigente biancoceleste è intervenuto . Calcionews24.com Milan-Sassuolo, Tare si espone sul rinnovo di Maignan: l’annuncio - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si sbilancia sul futuro di Mike Maignan: arriva l'annuncio del ds. spaziomilan.it

Tare a DAZN: "A Maignan piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova. 8 milioni? Mai sentiti questi numeri" - Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero prima del fischio d’inizio a San Siro: Il Milan dopo la prima giornata ... milannews.it

Match Preview Milan-Sassuolo a San Siro, appuntamento all'ora di pranzo ? x.com

Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Milan Sassuolo, Tare nel pre gara: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. Maignan? Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan»

TARE: Lavoriamo allo scambio GIMENEZ-DOVBYK, arriverà un altro centrale | Serie A Enilive | DAZN

Video TARE: Lavoriamo allo scambio GIMENEZ-DOVBYK, arriverà un altro centrale | Serie A Enilive | DAZN Video TARE: Lavoriamo allo scambio GIMENEZ-DOVBYK, arriverà un altro centrale | Serie A Enilive | DAZN