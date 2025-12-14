Milan-Sassuolo Grosso onesto | Potevano fare il terzo ma…
Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, analizza la partita contro il Milan, disputata nella 15ª giornata della Serie A 2025-2026. In conferenza stampa, l’allenatore neroverde riflette sulle occasioni mancate e sull’andamento del match, evidenziando aspetti positivi e criticità della squadra in questa fase della stagione.
Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato in conferenza dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it
