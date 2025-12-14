Milan-Sassuolo Grosso onesto | Potevano fare il terzo ma…

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, analizza la partita contro il Milan, disputata nella 15ª giornata della Serie A 2025-2026. In conferenza stampa, l’allenatore neroverde riflette sulle occasioni mancate e sull’andamento del match, evidenziando aspetti positivi e criticità della squadra in questa fase della stagione.

milan sassuolo grosso onesto potevano fare il terzo ma8230

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, Grosso onesto: “Potevano fare il terzo, ma…”

Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato in conferenza dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it

milan sassuolo grosso onestoSerie A, il Sassuolo di Grosso ferma il Milan: 2-2 a San Siro - I rossoneri fermati dai neo promossi che erano passati in vantaggio con Koné. msn.com

milan sassuolo grosso onestoMilan-Sassuolo 2-2: Laurienté riprende i rossoneri a 13' dalla fine - Bartesaghi segna i suoi primi due gol in Serie A ma non bastano al Milan per battere un Sassuolo mai domo. sport.sky.it