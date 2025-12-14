Milan Sassuolo Grosso nel post partita | Venire qua e riuscire a tenere testa ad una squadra così forte e nel finale avere anche qualche rimpianto…

Dopo la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, Fabio Grosso ha commentato il risultato e le prestazioni delle due squadre. Il tecnico dei neroverdi ha espresso soddisfazione per l'ottimo atteggiamento della sua squadra e per il punto conquistato in un campo difficile.

Fabio Grosso, al termine di Milan Sassuolo, valido per la 15ª giornata della Serie A 202526, ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Sulla prestazione: «Giro i complimenti ai ragazzi. Venire qua e riuscire a tenere testa ad una squadra così forte e nel finale avere anche qualche rimpianto…»

FULL TIME Milan-Sassuolo 2-2: un Sassuolo ad armi pari contro la capolista - Quella rimane l’unica occasione nella quale Fabio Grosso ha sfidato il Milan da allenatore, subendo una sconfitta. canalesassuolo.it

Sconfitta con la Cremonese, pareggio interno col Pisa, pareggio interno col Sassuolo. I punti con le big e con le neopromosse si sommano allo stesso modo, e con queste ultime il Milan ne ha persi 7 su 9.

