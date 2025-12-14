Milan-Sassuolo Camarda esulta per Bartesaghi | Fratello mio troppo felice per te!

Durante Milan-Sassuolo a San Siro, la doppietta di Bartesaghi non è stata sufficiente per evitare la sconfitta, ma l'emozione e i complimenti di Camarda, attraverso una Instagram story, hanno catturato l'attenzione dei tifosi e sottolineato il momento speciale vissuto dai protagonisti.

La doppietta di Bartesaghi non basta: il Milan va sotto, poi ribalta il Sassuolo grazie alle reti del terzino sinistro, infine si fa riprendere da Laurienté. Finisce 2-2 il match di San Siro - facebook.com facebook