Milan-Sassuolo Bartesaghi sul coro per lui | L’ho sempre sognato

Dopo la partita della 15ª giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, Bartesaghi ha espresso emozioni e soddisfazioni in conferenza stampa. Il giocatore rossonero ha condiviso il suo entusiasmo per il coro dei tifosi e il sogno che si realizza indossando la maglia del Milan. Un momento importante per il giovane atleta e per i sostenitori del club.

© Pianetamilan.it - Milan-Sassuolo, Bartesaghi sul coro per lui: “L’ho sempre sognato” Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it Milan Sassuolo 2-2: doppietta Bartesaghi, tabù neo-promosse - Continua il tabù neopromosse per i rossoneri di Allegri. lifestyleblog.it

Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - 5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). sport.sky.it

???? Serie A’da lider Milan, Sassuolo’ya takildi. x.com

Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook