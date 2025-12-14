Milan-Sassuolo | Allegri punta sul tandem Pulisic-Nkunku Grosso sul tridente

Nel lunch match di oggi, la sfida tra Milan e Sassuolo promette spettacolo e emozioni. Allegri si affida al tandem Pulisic-Nkunku, mentre Grosso punta sul tridente milanese. Una partita che si preannuncia decisiva per le rispettive ambizioni di classifica e per il morale delle squadre.

Milano, 14 dicembre 2025 – Il piatto forte del mezzogiorno della Serie A è di quelli succulenti: alle 12.30 (la gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN ) allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro si affronteranno infatti il Milan primo della classe e il Sassuolo. L’occasione è ghiotta soprattutto per i rossoneri che, vincendo, potrebbero allungare la loro striscia positiva in campionato, prendersi la vetta in solitaria quantomeno momentanea e mettere pressione al Napoli e alle inseguitrici. Fondamentale per i rossoneri sarà però sfoderare una prestazione dominante e convincente, cosa che è un po’ mancata fino ad oggi contro le medio-piccole: “Cercheremo di invertire questa rotta – ha spiegato alla vigilia il tecnico rossonero Massimiliano Allegri – anche se i numeri non sono dalla nostra parte. Sport.quotidiano.net

