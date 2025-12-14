Milan Sassuolo | Allegri ha deciso! Confermerà la formazione di Torino? Ecco le possibili novità i dettagli

Il lunch match di Serie A tra Milan e Sassuolo promette grandi emozioni. Allegri sta valutando se confermare la formazione vista a Torino o apportare modifiche. Ecco tutte le novità e i dettagli sulla possibile formazione rossonera in vista di questa sfida importante.

Milan Sassuolo: Allegri preso una decisione! Il tecnico verso la conferma della formazione di Torino? Le ultimissime La domenica di Serie A si apre con un lunch match di grande interesse: il Milan, attuale capolista, scende in campo alle 12:30 contro il Sassuolo. Sulla carta la sfida sembra alla portata dei rossoneri, ma la storia . Calcionews24.com Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: la decisione su Modric e la scelta di Allegri in attacco - Lunch match intrigante a San Siro, Allegri e Grosso hanno deciso gli undici che si daranno battaglia: le formazioni di Milan e Sassuolo ... sport.virgilio.it

Serie A 2025-2026: Milan-Sassuolo, le probabili formazioni - Allegri deve rinunciare a diversi giocatori, tra cui Leao. sportal.it

Match Preview Milan-Sassuolo a San Siro, appuntamento all'ora di pranzo ? x.com

Milan-Sassuolo, vogliamo solo risultati esatti - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Milan Sassuolo: Allegri ha deciso! Confermerà la formazione di Torino? Ecco le possibili novità , i dettagli

ALLEGRI PRIMA DI MILAN-SASSUOLO: “QUESTA É UNA BALLA! PULISIC DIABOLICO, NKUNKU DEVE…”

Video ALLEGRI PRIMA DI MILAN-SASSUOLO: “QUESTA É UNA BALLA! PULISIC DIABOLICO, NKUNKU DEVE…” Video ALLEGRI PRIMA DI MILAN-SASSUOLO: “QUESTA É UNA BALLA! PULISIC DIABOLICO, NKUNKU DEVE…”