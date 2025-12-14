Milan-Sassuolo 2-2 | pareggio ospite con Laurienté … | Serie A News

Nel match di Serie A tra Milan e Sassuolo, il risultato si stabilisce sul pareggio 2-2. La rete di Armand Laurienté, su assist di Andrea Pinamonti, permette agli ospiti di recuperare lo svantaggio e di conquistare un punto prezioso a San Siro.

Armand Laurienté pareggia i conti in Milan-Sassuolo in svolgimento a 'San Siro': gol del francese su assist di Andrea Pinamonti. Pianetamilan.it

milan sassuolo 2 2LIVE Milan-Sassuolo 2-1 Serie A 2025/2026: Thorstvedt salta Sassuolo - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

milan sassuolo 2 2Serie A: in campo Milan-Sassuolo 2-1 DIRETTA - Pareggio del Milan con la rete di Bartesaghi che si inserisce perfettamente sul secondo palo dopo la palla di Loftus- ansa.it

