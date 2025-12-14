Milan Sassuolo 2-2 non basta la doppietta di Bartesaghi | Allegri rischia di subire il sorpasso al vertice Cos’è successo a San Siro

Un emozionante pareggio a San Siro tra Milan e Sassuolo, con un risultato di 2-2. La doppietta di Bartesaghi non basta ai rossoneri per conquistare i tre punti, poiché il Sassuolo rimonta con Kone e Laurienté. La sfida tiene alta la tensione in vetta alla classifica, con Allegri che rischia di subire il sorpasso.

Milan Sassuolo, pareggio emozionante a San Siro. La doppietta del giovane Davide Bartesaghi per i rossoneri, ma il Sassuolo rimonta con Kone e un gran gol di Armand Laurienté. Una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte ha visto Milan e Sassuolo pareggiare 2-2 a San Siro. Nonostante le reti rossonere, firmate dal giovane Davide Bartesaghi, il Sassuolo ha dimostrato grande carattere, trovando il pareggio nel finale e cogliendo anche un palo. Il Sassuolo è passato in vantaggio per primo al 13? con un bellissimo lob di Ismael Kone, che ha scavalcato Mike Maignan per lo 0-1. Il Milan ha reagito immediatamente, pareggiando al 34? con il primo gol di Davide Bartesaghi su assist di Ruben Loftus-Cheek.

Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - 5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260).