milan sassuolo 2 2 non basta la doppietta di bartesaghi ad allegri

Nel lunch match della quindicesima giornata di Serie A, il Milan pareggia 2-2 contro il Sassuolo allo stadio San Siro. Nonostante la doppietta di Bartesaghi, i rossoneri non riescono a conquistare i tre punti, interrompendo la loro corsa in campionato. Ecco i dettagli di questa emozionante sfida.

Si ferma la corsa del Milan nel lunch match della quindicesima giornata di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, i rossoneri impattano per 2-2 contro il Sassuolo neopromosso. A sbloccare la gara sono proprio i neroverdi con il secondo gol consecutivo in campionato di Ismael Koné, ma la squadra di Massimiliano Allegri riesce a ribaltare la partita con la doppietta di Bartesaghi. Al 77? la formazione di Fabio Grosso trova il pareggio con Laurienté, che pochi minuti dopo sfiora anche il gol vittoria colpendo un palo. L'articolo proviene da SololaRoma. Sololaroma.it

