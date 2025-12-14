Milan-Sassuolo 2-2 doppio Bartesaghi non basta ai rossoneri | con le ‘piccole’ è una maledizione
Il Milan pareggia 2-2 contro il Sassuolo, confermando le difficoltà con le neopromosse. Nonostante il doppio gol di Bartesaghi e la rimonta dall’1-0, i rossoneri non riescono a conquistare i tre punti, proseguendo una striscia negativa con le squadre di nuova promozione. Un risultato che lascia aperti interrogativi sulla tenuta del team in questa fase della stagione.
Prosegue la maledizione del Milan con le neopromosse. Nel lunch match domenicale i rossoneri non vanno oltre il 2-2 con il Sassuolo, dopo aver rimontato dallo 0-1. I neroverdi passano in vantaggio al 13? con Konè, ma al 34? arriva il pareggio di Bartesaghi, che poi al 47? porta a casa la doppietta. Al 77? doccia gelata per San Siro quando Lauriente segna la rete del 2-2. Il Milan sale a 32 punti in classifica, provvisoriamente capolista in attesa del Napoli che alle 15 se la vedrà con l’Udinese in trasferta. Il Sassuolo sale a 21 punti. It finishes all square?? Brought to you by @Bitpandaglobal pic. Lapresse.it
