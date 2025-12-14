Milan-Sassuolo 2-2 caos finale tra Var e gol annullati Cos’è successo

Il match tra Milan e Sassuolo, terminato 2-2, è stato caratterizzato da un finale caotico e polemiche legate all'uso del VAR e ai gol annullati. Dopo un avvio difficile per i rossoneri, che sono andati sotto con il gol di Koné, la squadra ha reagito con determinazione, trovando il pareggio e sfiorando la vittoria.

(Adnkronos) – Milan-Sassuolo di oggi, domenica 14 dicembre, finisce 2-2 tra le polemiche. I rossoneri, sotto in avvio dopo il gol di Koné, rimontano con la doppietta di Bartesaghi e vanno a un passo dal 3-1 prima con Pulisic e poi con Loftus-Cheek. In entrambi i casi, la rete del tris è stata annullata dal .

