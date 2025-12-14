Milan-Sassuolo 2-2 ai rossoneri non basta la doppietta di Bartesaghi
Il match tra Milan e Sassuolo termina con un 2-2, con i rossoneri che non riescono a conquistare l'intera posta in palio nonostante la doppietta di Bartesaghi. Per il Sassuolo, a segno Koné e Laurienté, dimostrando la determinazione di una neo-promossa. Un risultato che sottolinea le difficoltà del Milan contro le squadre emergenti in questa stagione.
Per il Sassuolo a segno Koné e Laurienté MILANO - Il Milan sbatte nuovamente sul muro di una neo-promossa. I rossoneri, infatti, non vanno oltre un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, nel match del Meazza valevole per la quindicesima giornata di Serie A 20252026: alla doppietta di Bartesaghi rispo. Ilgiornaleditalia.it
