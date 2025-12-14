Milan-Sassuolo 2-1 | doppietta di Bartesaghi siamo avanti! | Serie A News
Nel lunch match della 15ª giornata di Serie A 2025-2026, il Milan si distingue con una vittoria emozionante contro il Sassuolo. Davide Bartesaghi segna una doppietta decisiva, portando i rossoneri avanti nel punteggio e consolidando la posizione in classifica.
Incredibile doppietta di Davide Bartesaghi in occasione di Milan-Sassuolo, 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2025-2026. Pianetamilan.it
LIVE Milan-Sassuolo 2-1 Serie A 2025/2026: Bartesaghi regala il vantaggio al Milan - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
LIVE Milan-Sassuolo 2-1: sorpasso Milan, doppietta di Bartesaghi - I neroverdi la sbloccano al 13' con Konè grazie ad una super- canalesassuolo.it
Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com
Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook
Milan - Sassuolo 2-1 - Highlights - Matchday 9 - Serie A TIM 2015/16