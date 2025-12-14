Milan-Sassuolo 1-1 | pareggio di Bartesaghi primo gol in carriera! | Serie A News

Nel lunch match di San Siro, Milan e Sassuolo si contendono la posta in palio in un match combattuto. Davide Bartesaghi, difensore rossonero, realizza il suo primo gol in carriera e permette al Milan di pareggiare al 34’. Un momento importante per il giovane talento, che contribuisce a un risultato di 1-1 tra due squadre determinanti nel campionato di Serie A.

Davide Bartesaghi segna il pareggio del Milan nel 'lunch match' di 'San Siro' contro il Sassuolo al 34': primo gol in rossonero per il 2005!. Pianetamilan.it

