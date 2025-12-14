Milan-Sassuolo 1-1 LIVE Serie A | primo gol in Serie A per Bartesaghi | PM
Al 'San Siro' di Milano si gioca la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui in tempo reale gli aggiornamenti di questa partita, che si conclude con un pareggio 1-1, segnato anche dal primo gol in Serie A di Bartesaghi.
Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Sassuolo, 15^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. Pianetamilan.it
LIVE Milan-Sassuolo 1-1 Serie A 2025/2026: Tomori rischia il cartellino - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Milan-Sassuolo 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia Bartesaghi - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com
STATISTICHE ALLEGRI! 12 vittorie su 18 sfide contro il Sassuolo, tutte con la Juventus. Occhio all'ultima sconfitta (4-2 nel '23/'24). #Allegri #MilanSassuolo #SerieA #Statistiche #ForzaMilan - facebook.com facebook
Milan - Sassuolo 1-1 - Highlights - Giornata 31 - Serie A TIM 2017/18