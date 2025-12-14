Milan-Sassuolo 1-1 LIVE Serie A | divertente primo tempo a San Siro | PM
Al via la 15^ giornata di Serie A con il match tra Milan e Sassuolo a San Siro. Segui in tempo reale le emozioni di un primo tempo ricco di occasioni e spettacolo, in un confronto equilibrato tra due squadre desiderose di ottenere punti importanti per la classifica.
Alle ore 12:30 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Sassuolo, 15^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. Pianetamilan.it
LIVE Milan-Sassuolo 1-1 Serie A 2025/2026: Tomori rischia il cartellino - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Milan-Sassuolo 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia Bartesaghi - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com
Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook
Milan - Sassuolo 1-1 - Highlights - Giornata 31 - Serie A TIM 2017/18