Milan-Sassuolo 1-1 45? | Bartesaghi in gol che emozione! | Serie A News
Si conclude il primo tempo di Milan-Sassuolo, match della 15ª giornata di Serie A 2025-2026 allo stadio di San Siro. Un gol di Bartesaghi apre le marcature, regalando emozioni ai tifosi. Ecco il racconto dei primi 45 minuti di gioco tra i rossoneri di Allegri e i neroverdi di Grosso.
È finito il primo tempo di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i neroverdi di Fabio Grosso. Pianetamilan.it
LIVE Milan-Sassuolo 1-1 Serie A 2025/2026: Tomori rischia il cartellino - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Milan-Sassuolo 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: pareggia Bartesaghi - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Davide Bartesaghi! First goal in Serie A. Milan 1-1 Sassuolo. Liveblog: x.com
Milan Sassuolo Segui con noi la diretta LIVE - facebook.com facebook
Milan - Sassuolo 1-1 - Highlights - Giornata 31 - Serie A TIM 2017/18