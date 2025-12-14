Milan nel segno di Maldini | Bartesaghi firma una doppietta da record
Il 14 dicembre rappresenta una data indimenticabile per Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan, che ha scritto una pagina storica con una doppietta da record. Un momento che lo avvicina simbolicamente a Paolo Maldini, simbolo e leggenda del club rossonero, consolidando il suo nome nella storia del club.
Davide Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del Milan a segno in Serie A da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni). Nella storia - facebook.com facebook
