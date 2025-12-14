Milan nel segno di Maldini | Bartesaghi firma una doppietta da record

Il 14 dicembre rappresenta una data indimenticabile per Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan, che ha scritto una pagina storica con una doppietta da record. Un momento che lo avvicina simbolicamente a Paolo Maldini, simbolo e leggenda del club rossonero, consolidando il suo nome nella storia del club.

Una giornata molto speciale per 'un figlio del Milan'. Il 14 dicembre rimarrà per sempre scolpito nella memoria del giovane Davide Bartesaghi: il dato che lo avvicina a Paolo Maldini. Pianetamilan.it

