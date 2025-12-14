Milan Futuro Sala | Gol subito? Può capitare ma siamo rimasti uniti fino alla fine

Il Milan Futuro ottiene la seconda vittoria consecutiva contro la Castellanzese, dimostrando carattere e coesione. A fine partita, il presidente Sala ha commentato l'incontro, sottolineando come il gol subito possa capitare, ma che la squadra è rimasta unita fino alla fine, evidenziando il percorso di crescita e determinazione del team.

Il Milan Futuro conquista la seconda vittoria consecutiva contro la Castellanzese per 3-1. A fine match, il giovane Emanuele Sala ha voluto spendere alcune parole sulla squadra.

