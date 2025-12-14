Milan Femminile crollo nel derby Bakker | È difficile dire cosa è successo Non ho riconosciuto …

Nel derby contro l'Inter, il Milan Femminile ha subito una pesante sconfitta. L'allenatrice Suzanne Bakker ha commentato l'andamento della partita, riconoscendo le difficoltà affrontate dalla squadra e cercando di analizzare i motivi di un risultato deludente. Una partita che ha lasciato molte riflessioni nel club rossonero.

L'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ha parlato a Milan TV dopo il tracollo del Milan Femminile nel derby contro l'Inter. Ecco le sue parole. Pianetamilan.it

