Un turno di campionato che avrebbe potuto rafforzare la leadership di Milan e Napoli si conclude senza vincitori, con entrambe le squadre che non riescono a capitalizzare le proprie occasioni. La giornata si rivela deludente per entrambe, lasciando inalterate le distanze in classifica e alimentando i dubbi sulle ambizioni di vertice di entrambe le contendenti.

© Iltempo.it - Milan col mal di "piccole", Napoli non ne approfitta e cade a Udine

Doveva essere testa a testa a distanza per consolidare il primato, si risolve in una giornata che non porta gioie a nessuna delle due. Milan e Napoli sembrano farsi favori a vicenda: i rossoneri vengono fermati sul 2-2 da un buon Sassuolo a San Siro e gli uomini di Conte ricambiano con gli interessi, cedendo per 1-0 nell'insidiosa trasferta di Udine. Un match che ha visto i campani raramente rendersi pericolosi, salvo una clamorosa chance sciupata da Hojlund nel finale. Per il resto poco o nulla per i campioni d'Italia, che hanno subito l'aggressività e la fisicità dell'Udinese, la quale può anche recriminare per un risultato che le sta persino stretto. Iltempo.it

Milan e Napoli che franata! Per la Fiorentina è crisi totale - 2 13’ Koné (S), 34’ e 47’ Bartesaghi (M), 77’ Laurienté (S) Il mal di piccole comincia a rappresentare un vero problema per il Milan che, nel lunch match di San Siro, non riesce ad ... msn.com