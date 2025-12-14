Durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan, l’allenatore Massimiliano Allegri ha sottolineato l'importanza della passione nel calcio, rivolgendo un messaggio ai giovani talenti del club. Le sue parole riflettono l’impegno a coltivare valori fondamentali per lo sviluppo dei giovani calciatori e per il futuro della squadra.

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri il messaggio ai giovani: “Il calcio va fatto con passione”

Le parole di Massimiliano Allegri durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan. Ecco il messaggio. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato alle giovani promesse rossonere durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Diavolo. Ecco le sue belle parole sul calcio in generale. Video da Gazzetta.it. Pianetamilan.it

Chi è Davide Bartesaghi, il “gigante” del Milan che ha conquistato Allegri e strizza l’occhio alla nazionale - Il giovane terzino sinistro del Milan classe 2005 protagonista con due gol contro il Sassuolo e nel mirino della nazionale ... ilfattoquotidiano.it

Milan, festa di Natale del settore giovanile con Leao e Modric. VIDEO-FOTO - A San Siro si è svolta la tradizionale festa di Natale del settore giovanile del Milan: presenti dirigenti, calciatori e allenatori. sport.sky.it