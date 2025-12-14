Mikaela Shiffrin in gara in superG a St Moritz | Voglio farlo ancora! Il n di partenza

Mikaela Shiffrin torna in gara nel Super-G a St. Moritz, annunciando la volontà di riprendere la competizione dopo due anni. Con un messaggio su Instagram, la campionessa americana conferma il suo ritorno in pista, dimostrando determinazione e passione per lo sci alpino.

Con un annuncio sul suo profilo Istagram, Mikaela Shiffrin ha reso pubblica la decisione di tornare a disputare una gara in Super-G, a due anni dall’ultima volta. Dopo aver completamente saltato la scorsa stagione, l’americana disputerà oggi la discesa di Sankt Moritz, località nella quale ottenne nel 2022 l’ultimo successo nella specialità. Per la statunitense si tratta quindi di un ritorno in una delle piste che più l’ha premiata in passato. Tre infatti sono state le vittorie ottenuto in passato sulla Corviglia per la fuoriclasse di Vail che, ai cancelletti, partirà con il numero 31. L’obiettivo odierno non sarà ovviamente il gradino più alto del podio ma quello di tornare a fare punti in Super-G. Oasport.it

