Miguel Otero Silva trappole di emozioni nel paese fantasma

Miguel Otero Silva ci guida in un viaggio tra emozioni e realtà attraverso il suo racconto del paese fantasma. La sua narrazione esplora le trappole emotive e la fluidità della vita, riflettendo sulla natura in movimento della realtà stessa. Un'opera che invita a riflettere sulle sfide dell’identità e dell’esperienza umana in un mondo in costante mutamento.

La realtà è una palla infuocata in movimento e «il romanzo muove questa realtà» e ne è a sua volta mosso, scriveva nel 1966 Paolo Volponi, e proprio Infuocata si . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Miguel Otero Silva, trappole di emozioni nel paese fantasma