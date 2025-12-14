Migrante daspato va su tutte le furie durante il controllo della polizia | caos in via Atenea

Durante un controllo di polizia in via Atenea, un migrante tunisino, già espulso, si è scagliato, scatenando un caos. Nonostante le restrizioni, l'uomo è stato sorpreso seduto in un locale con alcuni connazionali, provocando tensione e disordini. L'episodio solleva ancora una volta questioni legate alla gestione dell'immigrazione e alla sicurezza pubblica.

Quel tunisino in via Atenea non avrebbe potuto, dovuto, rimetterci piede. Invece, come se nulla fosse, era seduto in un locale assieme ad alcuni connazionali. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, impegnati nel servizio movida sicura, non volevano far altro che controllarlo e. Agrigentonotizie.it +++ Un migrante è stato trovato morto all'interno di un magazzino abbandonato del Porto vecchio +++ - facebook.com facebook © Agrigentonotizie.it - Migrante daspato va su tutte le furie durante il controllo della polizia: caos in via Atenea