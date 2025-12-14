Ogni anno, Parigi si anima con una colorata e festosa tradizione: la corsa dei Babbi Natale. Migliaia di partecipanti, vestiti con il classico costume natalizio, si sfidano in una maratona di 10 chilometri, creando un'atmosfera di allegria e spirito natalizio alle porte della capitale francese.

© Lapresse.it - Migliaia di Babbi Natale partecipano alla corsa annuale a Parigi

Migliaia di corridori, la maggior parte vestiti da Babbo Natale, hanno partecipato domenica a una maratona di 10 chilometri alle porte di Parigi. Questa gara natalizia, certificata dalla Federazione francese di atletica leggera, è arrivata alla sua 47esima edizione. La Christmas Race è stata organizzata a Issy Les Moulineaux, comune di oltre 64mila abitanti, a poca distanza dalla Capitale. Si tratta di un evento diventato una tradizione che attira ogni anno migliaia di persone. Oltre alla maratona di 10 km, quest’anno sono state organizzate anche altre cinque gare per grandi e bambini. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

