migliaia di babbi natale alla tradizionale corsa in kosovo

Ogni anno, Pristina ospita la tradizionale Maratona di Babbo Natale, attirando circa 5.000 partecipanti vestiti con costumi natalizi. Questa manifestazione celebra lo spirito festivo attraverso una corsa collettiva che unisce la comunità in un’atmosfera di allegria e solidarietà. Un evento che contribuisce a rafforzare i legami sociali e a diffondere la magia del Natale nella capitale del Kosovo.

Circa 5.000 persone vestite con costumi di Babbo Natale rosso brillante hanno partecipato alla Maratona di Babbo Natale tenutasi nella capitale del Kosovo, Pristina. Questa è la decima edizione di questo evento di beneficenza i cui fondi sono dedicati alle famiglie bisognose. Un'allegra atmosfera natalizia riempiva l'aria mentre i Babbi Natale correvano verso il traguardo.

