mic tyson via alla finale con emis killa e madman

L'evento finale della quinta edizione di Mic Tyson si svolge questa sera al Fabrique, a partire dalle 20. Il format, ideato da Nitro e Dj MS, vede protagonisti i migliori talenti del freestyle, con la partecipazione speciale di Emis Killa e Madman. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rap e improvvisazione.

L'evento finale della quinta e nuova edizione di Mic Tyson, il format sul freestyle ideato da Nitro e Dj MS, si tiene oggi a partire dalle 20 al Fabrique. Quest'anno la giuria è formata da 4 artisti di prestigio con background differenti: Emis Killa, Ernia, Madman e Danno. Gli host, invece, saranno Nitro, Ares Adami e Dj MS. Le teste di serie della battle sono tutti nomi noti agli appassionati di freestyle e, più in generale, di rap, ossia Bruno Bug, Debbit, Drimer, Frenk, Higher, Hydra, Kyn e Redrum. Mentre i rookies e le wild cards saranno Efsi9, Giuss Dawg, Grizzly, Keso, Moreno, Mumei, Punta e Sacco.

