Mi vedi? | su via Costantinopoli una striscia pedonale umana per chiedere sicurezza davanti alla scuola

Una striscia pedonale umana, formata da sagome bianche portate da studenti, genitori e residenti, ha attraversato simbolicamente via Santa Maria di Costantinopoli davanti alla scuola. L’evento, che ha coinvolto la comunità, ha l’obiettivo di chiedere maggiore sicurezza e attenzione per i giovani e i pedoni che attraversano la zona.

Una striscia pedonale “umana”, composta da sagome bianche tenute in mano da studenti, genitori e residenti, ha attraversato simbolicamente via Santa Maria di Costantinopoli ieri mattina, davanti al plesso Costantinopoli dell’istituto comprensivo Casanova–Costantinopoli. È l’azione al centro del. Napolitoday.it "Percorri pure col pensiero l’universo, o uomo, e vedi se v’è qualcosa maggiore o uguale della Santa Vergine Madre di Dio" San Proclo di Costantinopoli. - facebook.com facebook © Napolitoday.it - "Mi vedi?”: su via Costantinopoli una striscia pedonale umana per chiedere sicurezza davanti alla scuola

Atatürk contre Erdogan : la guerre des deux Turquies - Documentaire Monde - AT

Video Atatürk contre Erdogan : la guerre des deux Turquies - Documentaire Monde - AT Video Atatürk contre Erdogan : la guerre des deux Turquies - Documentaire Monde - AT