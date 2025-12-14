Mi sentivo morire | a Ballando con le Stelle Fabio Fognini parla degli attacchi di panico

Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha condiviso per la prima volta la sua esperienza con gli attacchi di panico, offrendo uno sguardo sincero sulla sua battaglia personale. Un momento di grande apertura che ha suscitato molta attenzione tra il pubblico e i suoi fan.

Durante la puntata di ieri di Ballando con le Stelle, Fabio Fognini ha parlato apertamente dei suoi attacchi di panico. Raccontando un episodio drammatico, il tennista ha spiegato: "Mi è successo al Roland Garros, durante la notte mi sono svegliato, ho cominciato a sudare, il braccio sinistro non lo sentivo più, il battito cardiaco a sei mila. Mi sono spaventato, ma non è una debolezza. L'attacco di panico è come se il tuo corpo andasse in tilt: non sai cosa fare, ti si annebbia la vista e ti senti morire." Gestire la paura e chiedere aiuto. Fognini ha spiegato come oggi, a quasi 40 anni, sia riuscito a gestire e accogliere questi momenti di panico.

