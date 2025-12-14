Metrotranvia Mare-Monti | Asse fondamentale per l’economia e per i cittadini

La presentazione dello studio di prefattibilità della Metrotranvia Mare-Monti ha attirato un pubblico numeroso nella Sala del Consiglio provinciale di Fermo. L'iniziativa ha evidenziato l'importanza del progetto come elemento chiave per lo sviluppo economico e il miglioramento della mobilità dei cittadini, sottolineando il ruolo strategico dell'asse Mare-Monti.

Sala del Consiglio provinciale di Fermo affollatissima per l’ Incontro pubblico di presentazione dello studio di prefattibilità della Metrotramvia Mare-Monti, erede della storica linea ferroviaria Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola (1908-1956). Almeno 100 i presenti, tra cui diverse importanti personalità del territorio, i referenti del comitato nato per sostenere l’opera hanno sottolineato: "Dopo un anno di attesa, siamo riusciti a presentare lo splendido studio di prefattibilità elaborato dall’Università di Ancona, coordinato dal professor Gianluigi Mondaini. Lo studio mostra chiaramente l’impatto trasformativo di un sistema di mobilità integrato di cui la Metrotranvia è un asse fondamentale, a beneficio di tutti i cittadini e dell’economia locale. Ilrestodelcarlino.it Metrotranvia Mare-Monti: "Asse fondamentale per l’economia e per i cittadini" - Presentato lo studio di prefattibilità dell’opera redatto dalla Politecnica ... msn.com

