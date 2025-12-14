Meteo settimana | da martedì torna il maltempo poi nuove sorprese

L'inizio della settimana vedrà un cambiamento drastico nel meteo italiano, passando da condizioni stabili e miti a un'intensa fase di maltempo. Dopo giorni di alta pressione, le perturbazioni porteranno pioggia e instabilità, con ulteriori sviluppi da osservare nelle prossime ore. Ecco cosa aspettarsi nel quadro meteorologico dei prossimi giorni.

Meteo, l’inizio della prossima settimana segnerà una svolta decisa nel quadro atmosferico italiano. Dopo giorni dominati dall’ alta pressione, con condizioni stabili e temperature insolitamente miti per il periodo, lo scenario è destinato a cambiare rapidamente con l’arrivo di un’intensa fase di maltempo, seguita da nuove evoluzioni da monitorare. Lunedì 15 dicembre farà da spartiacque: a partire dalle regioni occidentali aumenterà la nuvolosità, segnale dell’indebolimento dell’anticiclone che ha governato finora il meteo italiano. Dal Nord Atlantico si approfondirà una vasta area di bassa pressione, destinata ad allungarsi verso il Mediterraneo e a innescare un peggioramento via via più marcato. Thesocialpost.it

