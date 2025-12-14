Meteo Natale e Capodanno cosa succede in Italia | Maltempo brutta notizia Dove colpirà
L’Italia si prepara alle festività natalizie e di Capodanno, ma il maltempo potrebbe influenzare le celebrazioni. Un forte campo di alta pressione protegge il Paese, determinando un clima stabile, anche se le condizioni potrebbero cambiare in alcune zone. Ecco le previsioni e gli scenari principali per le prossime settimane.
L’Italia continua a essere protetta da un robusto campo di alta pressione che, anche nei prossimi giorni, condizionerà in modo deciso l’andamento meteorologico. Questo assetto atmosferico favorisce una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, accompagnata da temperature superiori alle medie del periodo. La presenza dell’anticiclone agisce come una vera e propria barriera, impedendo alle perturbazioni atlantiche e alle correnti fredde in discesa dal Nord Europa di raggiungere la Penisola almeno per un’altra settimana. Il risultato è un clima che, pur trovandosi nel cuore dell’inverno, risulta sorprendentemente “mite” su gran parte del territorio nazionale. Thesocialpost.it
