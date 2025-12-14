meteo le previsioni in campania per domenica 14 dicembre 2025

Ecco le previsioni meteo per la giornata di domenica 14 dicembre 2025 in Campania. Scopri le condizioni climatiche attese nella regione, con dettagli su temperature, precipitazioni e venti, per pianificare al meglio le tue attività.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 14 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3005m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2994m. Anteprima24.it

