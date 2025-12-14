Meteo le previsioni in Campania per domenica 14 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteo per la giornata di domenica 14 dicembre 2025 in Campania. Scopri le condizioni climatiche attese nella regione, con dettagli su temperature, precipitazioni e venti, per pianificare al meglio le tue attività.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 14 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3005m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2994m. Anteprima24.it
Meteo, ultime ore di anticiclone: domenica 14 stabile e mite, poi torna la pioggia - Alta pressione in ritirata da domani: nuove perturbazioni in arrivo, con maltempo per molte regioni. meteo.it
Meteo Campania: sole e temperature miti nel weekend, piogge in arrivo dalla prossima settimana - Secondo le ultime previsioni meteo Campania, bel tempo su tutta la regione fino a domenica 14 dicembre, poi cambia lo scenario ... 2anews.it
? Le previsioni del tempo per la giornata di domenica 14 dicembre 2025 in Veneto e a Verona. I bollettini meteo dell'Arpav sempre aggiornati. #veronanetwork #meteoverona #meteoveneto #serviziutili - facebook.com facebook
Ultime ore con l’anti#ciclone » #meteo su x.com
Previsioni Meteo Campania