meteo la settimana pre natalizia tra piogge e freddo la situazione in calabria e sicilia

La settimana pre-natalizia tra il 15 e il 21 dicembre 2025 si presenta con condizioni meteorologiche invernali, caratterizzate da piogge e temperature fredde su Calabria e Sicilia. La circolazione atmosferica predominante non porterà ondate di gelo particolarmente intense, ma influenzerà il clima delle regioni meridionali italiane in vista delle festività natalizie.

