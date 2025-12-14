Meteo | goodbye al sole e alle temperature miti ecco come e quando cambierà sull' Agrigentino

L'anticiclone che ha portato tempo stabile e temperature miti sull'Agrigentino sta per lasciare spazio a cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Da oggi, il cielo e le temperature subiranno variazioni, segnando la fine di un periodo di bel tempo. Ecco cosa ci aspetta e quando si verificheranno i principali sviluppi meteorologici nella regione.

Il dominio anticiclonico che negli ultimi giorni ci ha regalato una parentesi stabile, soleggiata e molto mite, sta per terminare. La formazione di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale coinvolgerà in settimana tutta l'Isola in una fase di maltempo caratterizzata da rovesci e.

