Messa in carcere con il cardinale | Suicidi e aggressioni un dramma La riforma non è più rimandabile
Il carcere del Santo Spirito ha ospitato ieri la messa celebrata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice in occasione del Giubileo dei detenuti, tema di grande attualità. Tra criticità come suicidi e aggressioni, cresce la necessità di una riforma penitenziaria urgente e non più rinviabile.
Oggi Papa Leone celebrerà il Giubileo dei detenuti, così ieri il cardinale Augusto Paolo Lojudice è andato al carcere del Santo Spirito per celebrare la messa. "Dobbiamo trovare in ogni situazione e in ogni condizione la possibilità concreta per vivere" sono le parole del cardinale. Poi, durante l’omelia ha detto guardandoli negli occhi: "Dobbiamo uscire da questo luogo diversi da come siamo entrati. Anelare alla libertà attraverso la parola di Gesù". Poi ha detto: "Ci sembrava opportuno pensare ad un momento con loro – continua il pastore della chiesa senese – che in verità segue tanti momenti perché io vengo spesso qui e mi unisco al servizio del cappellano per avere un incontro ravvicinato con i detenuti. Lanazione.it
Il Cardinale Montenegro celebra la messa con i detenuti del carcere Petrusa