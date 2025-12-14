Mercato Vianese altro colpo | il trequartista Oneto Arati al Montecchio

La Vianese rafforza la propria rosa con l'acquisto di Edoardo Oneto, trequartista di talento. L'obiettivo della squadra è mantenere la vetta del campionato e competere fino all'ultimo turno. Con questa mossa, il club dimostra la volontà di puntare sulla qualità e sull'esperienza per ottenere risultati prestigiosi.

Altro colpo della Vianese che vuole provare a restare in vetta fino alla fine del campionato: in rossoblù ecco Edoardo Oneto (foto). È un trequartista del 1996 che arriva dal Pavia. Per lui importanti trascorsi tra Serie C (Fiorenzuola) e D. Un valore aggiunto per l’Eccellenza, campionato che disputerà per la prima volta. In Promozione bel colpo anche per il Montecchio, che inserisce esperienza e qualità: a centrocampo ecco Matteo Arati, classe 1990 ex Real Formigine (ha giocato anche a Rolo) che vanta un’esperienza importante proprio con la Reggiana: per lui 57 presenze col granata nei professionisti tra il 2008 e il 2013. Sport.quotidiano.net

