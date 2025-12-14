Mercato Milan l’esperto | Saelemaekers rinnovo a un passo Ecco tutti i dettagli

Il Milan si avvicina alla conclusione dell'accordo con Alexis Saelemaekers per il rinnovo del contratto. L'operazione, che prevede un adeguamento economico, sembra ormai imminente, consolidando così il rapporto tra il giocatore e il club. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e i punti salienti dell'intesa prossima a essere firmata.

Il Milan e Alexis Saelemaekers potrebbero essere a un passo dall'accordo per il rinnovo del contratto con adeguamento. Le novità dal giornalista Nicolò Schira. Pianetamilan.it Torino-Milan, bufera online per il gesto di Saelemaekers dopo il fallo subito - Una serata di grande calcio finisce al centro delle discussioni online dopo il successo del Milan per 3 a 2 sul campo del Torino. ilmessaggero.it

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve - I rossoneri, che stanno vedendo sfumare l'affare Boniface, hanno già cominciato a guardarsi intorno per un altro attaccante e sarebbero tornati a ... sportmediaset.mediaset.it

PRIORITÀ ATTACCO! Il #Milan è alla ricerca "spasmodica" di un centravanti. L'indiscrezione arriva dall'esperto di mercato Matteo #Moretto. ? IL MANTRA DI #ALLEGRI: Il tecnico toscano ha chiesto in modo perentorio un terminale offensivo che garantisca - facebook.com facebook

#calciomercato #Milan, esclusiva mercato: occhi su questo terzino. Due nomi per l'attacco. Rivelazione su #RedBird #SempreMilan x.com

