Mercato Juventus Inter pronta ad insidiare la Vecchia Signora | fatta la prima mossa Ecco di cosa si tratta il club rimane forte della richiesta

L'Inter accelera sul mercato e si prepara a sfidare la Juventus per alcuni obiettivi chiave. Dopo aver inviato scout per osservare Marco Palestra dell’Atalanta, i nerazzurri mostrano interesse concreto, creando nuovi scenari nella corsa ai talenti. La situazione si fa sempre più interessante, con entrambe le squadre pronte a rinforzarsi per la prossima stagione.

Mercato Juventus, i nerazzurri hanno inviato scout per Marco Palestra, esterno dell’Atalanta. Il classe 2005 è conteso con la Juventus, ma la richiesta è di 40 milioni di euro. Il mercato sta vedendo la Juventus affrontare una forte concorrenza per un obiettivo strategico: Marco Palestra, l’esterno destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari. Le manovre dell’ Inter si sono fatte più aggressive, portando il duello per il giovane talento nel vivo. L’edizione odierna de Il Giornale ha svelato che la dirigenza nerazzurra ha accelerato le operazioni di scouting, inviando un emissario alla “New Balance Arena” per monitorare da vicino i progressi di Palestra durante la sfida tra Atalanta e Cagliari. Juventusnews24.com

