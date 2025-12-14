Mercatino di Natale Con Att firme e idee

È stato inaugurato il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana, un'occasione per unire shopping e solidarietà. L'evento, dedicato a sostenere i malati di tumore, invita i visitatori a contribuire attraverso acquisti e iniziative solidali, creando un’atmosfera natalizia ricca di spirito di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà.

Inaugurato il mercatino di Natale dell'Associazione Tumori Toscana, shopping e solidarietà si incontrano per sostenere i malati di tumore. Oggi all'Art Hotel Museo, sala meeting De Chirico in via della Repubblica 289 (dalle 9 alle 19.30) sarà possibile trovare firme prestigiose come Patrizia Pepe, Cucinelli, Luisa Via Roma e tante altre. E per chi ama i pezzi unici, ci saranno anche gioielli e oggettistica artigianale. Non mancherà, infine, un'ampia selezione di food & wine per i più golosi! Un'occasione imperdibile per trovare tanti articoli originali e di qualità il cui ricavato contribuirà a garantire ai pazienti oncologici del territorio pratese e ai familiari cure ed assistenza gratuite direttamente nelle loro case.

Firenze, torna il mercatino di Natale ATT - A Firenze è tempo di solidarietà col “Mercatino di Natale ATT” dove trovare tante idee regalo a sostegno delle cure domiciliari oncologiche gratuite. lanazione.it

