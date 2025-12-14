Mercadini porta in scena il nuovo spettacolo ‘Animali umani’

Stasera al Teatro Comunale di Gambettola, Roberto Mercadini presenta il suo nuovo spettacolo

Il mattatore Roberto Mercadini è in scena stasera al Teatro Comunale di Gambettola con il suo nuovo spettacolo " Animali umani ". "Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro" spiega l’attore, poeta e scrittore. Cos’è un animale? Un animale politico (Aristotele). Un animale dotato di ragione (ancora Aristotele). L’unico animale che parla (Dante). Un animale feroce (Nino Pedretti). La scimmia nuda (Desmond Morris). Una scimmia che sa comportarsi come un insetto. Un animale la cui natura sembra quella di voler forzare i limiti della propria natura? Molti sono i modi in cui, nel corso dei millenni, Homo sapiens ha tentato di definire sé stesso. Ilrestodelcarlino.it

