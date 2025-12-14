Mercadini porta in scena il nuovo spettacolo ‘Animali umani’
Stasera al Teatro Comunale di Gambettola, Roberto Mercadini presenta il suo nuovo spettacolo
Il mattatore Roberto Mercadini è in scena stasera al Teatro Comunale di Gambettola con il suo nuovo spettacolo " Animali umani ". "Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro" spiega l’attore, poeta e scrittore. Cos’è un animale? Un animale politico (Aristotele). Un animale dotato di ragione (ancora Aristotele). L’unico animale che parla (Dante). Un animale feroce (Nino Pedretti). La scimmia nuda (Desmond Morris). Una scimmia che sa comportarsi come un insetto. Un animale la cui natura sembra quella di voler forzare i limiti della propria natura? Molti sono i modi in cui, nel corso dei millenni, Homo sapiens ha tentato di definire sé stesso. Ilrestodelcarlino.it
Mercadini porta in scena il nuovo spettacolo ‘Animali umani’ - Il mattatore Roberto Mercadini è in scena stasera al Teatro Comunale di Gambettola con il suo nuovo spettacolo "Animali ... ilrestodelcarlino.it
Roberto Mercadini apre la stagione del teatro Astra di Misano - Al suo terzo anno sotto la direzione artistica dei Fratelli di Taglia, torna con un cartellone ancora più ampi ... newsrimini.it
Una giornata a spasso per i Mercatini di Trento insieme alla Nobile Contrada Porta Bernarda di Fucecchio - facebook.com facebook
Tutti i grandi sono stati bambini una volta.. (Antoine de Saint Exupery) video di paolo mercadini