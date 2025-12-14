Mentre Cena saluta Punk rilancia | Non mi ritirerò presto se vi dispiace tanto meglio

Durante l'ultimo Saturday Night’s Main Event, John Cena ha salutato i fan, lasciando aperta la possibilità di un ritiro. Tuttavia, CM Punk ha ribadito con fermezza che non ha intenzione di smettere di lottare, rilanciando la sfida e mantenendo alta l'attenzione sul futuro della scena wrestling.

John Cena potrebbe aver disputato il suo ultimo match al  Saturday Night’s Main Event, ma CM Punk ha voluto chiarire subito: lui non ha alcuna intenzione di andare da nessuna parte. Durante il panel post-show, Big E ha toccato il tema dei ritiro dei wrestler e ha chiesto a Punk se immaginasse un addio simile per la sua carriera. Punk non ha evitato la domanda, ma non ha neanche edulcorato la risposta: “Quando faccio allusioni alla fine di quello che sarà il mio percorso, non è perché senta che sia arrivato il momento,” ha ammesso. Ha riconosciuto di avere già molti anni alle spalle, ma ha voluto sottolineare di essere ancora nel pieno della sua carriera: “È perché guardo all’intero percorso della mia carriera e mi rendo conto che ho molta più strada davanti a me che dietro”. Zonawrestling.net

