Mens Sana da applausi E’ la nona sinfonia! Don Bosco al tappeto ma si infortuna Perin

Una prestazione straordinaria della Mens Sana, che conquista la nona sinfonia con una vittoria convincente su Don Bosco. La partita, segnata anche da un infortunio di Perin, ha visto i biancoverdi dominare fin dall'inizio, grazie a un’ottima performance di squadra e a un Prosek da 30 punti.

MENS SANA 92 DON BOSCO 80 29-14, 48-33, 67-53 MENS SANA: Pannini 10, Perin 5, Calviani 4, Cerchiaro 10, Yarbanga 8, Pucci 18, Cesaretti, Bucalossi, Moretti 2, Nepi 5, Prosek 30. Allenatore Vecchi. DON BOSCO CROCETTA: Coti Zelati 3, Andreutti 3, Perez 5, Berrino 3, Minnucci 8, Ingrosso, Trigiani 16, Braga 4, Cian 14, Villar 20, Okoro 4. Allenatore Maino. SIENA – Nona vittoria consecutiva per la Mens Sana che nonostante la sfortuna liquida Don Bosco Torino dopo 40 minuti in cui è stata sempre in controllo nonostante le defezioni annunciate e quella di Perin in corso d’opera. Il 5-0 iniziale è firmato Prosek mentre i primi punti di Torino arrivano dopo 4 minuti. Sport.quotidiano.net

